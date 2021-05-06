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انتهاء تصوير مسلسل "الطاووس" وسهر الصايغ تشكر فريق العمل

الخميس 06/مايو/2021 - 02:08 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد
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حرصت الفنانة سهر الصايغ، علي تقديم الشكر لصناع مسلسل 'الطاووس' في نهاية تصوير العمل حيث رفعوا شعار انتهاء التصوير اليوم.


وكتبت سهر، علي حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الحمد لله رب العالمين فركش الطاووس شكرا لكل من استمتعت معهم امام وخلف الكاميرا".


مسلسل الطاووس يعرض على قناة النهار يوميا في السادسة والنصف مساء ً والإعادة الأولى تكون فى الحادية عشر مساءً على قناة النهار دراما .


و المسلسل بطولة العديد من الفنانين منهم جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، هبة عبد الغني، رانيا محمود ياسين، أحمد فؤاد سليم، هالة فاخر، خالد عليش، يوسف الأسد، حليم، مها نصار، فرح الزاهد، دانا حمدان، عابد عناني، والمسلسل سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

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