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كيف تحصل على مساعـدات لأسر المجندين من "التضامن"؟

الخميس 06/مايو/2021 - 06:49 ص
وزارة التضامن الاجتماعي
وزارة التضامن الاجتماعي
آيات عامر
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تصرف وزارة التضامن الاجتماعي ​مساعدات شهرية لأسر المقاتلين المجندين أو أسر والدهم لأفراد القوات المسلحة أو التابعين لوزارة الداخلية أثناء فترة التجنيد الالزامي من تاريخ دخوله الخدمة الالزامية حتى التاريخ الفعلي لنقله على الاحتياط نتيجة تجنيد العائل، ومساعدات دفعة واحدة للحالات الطارئة (المرض – الزواج - الجنازة – الوضع – التعليم –إقامة مشروع جديد أو تدعيم مشروع قائم – فترة الإستدعاء للإحتياط ).

وتستعرض "الفجر" كافة التفاصيل حول المساعدة وهي كالتالي:

* الفئة المستهدفة:
الأسرة

*الشروط:
المساعدات الشهرية:

-تستحق أسرة المقاتل وكذا أسرة والده مساعدة شهرية بالكامل إذا لم يكن للأسرة دخل أكثر من (100) جنيهًا من أي مصدر كان.

-إذا كان لها دخل أكثر من (100) جنيهًا شهريًا إستحقت الأسرة الفرق بين هذه الزيادة وقيمة المساعدة الشهرية بحد أدني (5) جنيهات.

_ مع مراعاة عدم حساب الدخول الآتية ضمن الدخل:-

مساعدات غير الأقارب غير الملزمين بالنفقة قانونًا.

المكافآة التي تصرف لأصحاب المساعدات وأسرهم من المؤسسات أو مراكز التدريب خلال فترة تدريبهم أو تأهيلهم.

المساعدة التي تصرف لأصحاب المساعدات من المؤسسات المختلفة علي سبيل المثال (العلاج).

المساعدات النقدية التي تصرف في المناسبات وبصفة غير منتظمة في الأعياد والمواسم المختلفة.

الرواتب والبدلات العسكرية للمقاتل والتي تصرف أثناء فترة التجنيد.

البدلات التي تمنح للمقاتل نفسه وللأبناء الملتحقين بالمدارس والمعاهد.

البدلات التي تحصل عليها الرائدة الريفية أو الحضرية أو الصحراوية.

التي لا يزيد المتوسط الشهري لمجموع ما تحصل عليه الأسرة نقدًا عن (250) جنيهًا.

مساعدات الدفعة الواحدة:-

* فئات مستحقة:
أسرة المقاتل غير المتزوج من (والد – والدة – الأخوة المعالين)، أو الوالدة (المطلقة أو الأرملة أو مسجونة العائل أو المهجورة.. إلخ).

أسرة المقاتل المتزوج وله أبناء يتم إدارجه ببرنامج تكافل وكرامة.

* الاجراءات الحصول:-
​التقدم بطلب المساعدة ( نموذج 351 ث. أ. د ) مستوفيًا ومختومًا من الوحدة العسكرية التابع لها المقاتل - المجند لإدارة الشئون الإجتماعية التابع لها مقر إقامة الأسرة مستوفيًا المستندات المؤيدة لدرجة القرابة والحالة الإجتماعية والدخل.

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