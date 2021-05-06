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وزير التعليم: مسموح لطلاب الثانوية دخول الامتحانات بكتاب المدرسة في حالة واحدة
الخميس 06/مايو/2021 - 03:13 ص
ريما خليفة
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قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سوف يعلن عقب عيد الفطر بعدة أيام عن ضوابط امتحانات الثانوية العامة.
وأضاف "شوقي"، في تصريحات عبر "جروب الواتس آب": "الطالب يصطحب التابلت الموجود عليها كتاب المدرسة وعدد هائل من المصادر الأخرى على منصة إدارة التعلم ويمكنه اصطحاب نسخة ورقية من كتاب المدرسة الأصلي أو نسخة مصورة أو مطبوعة منه، ولكن دون الكتابة عليها بأي شكل".
واستكمل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: "الطلاب الذين لا يملكون تابلت، مثل المنازل والإعادة، يمكنهم اصطحاب نسخة ورقية من كتاب المدرسة الأصلي أو نسخة مصورة أو مطبوعة منه ولكن دون الكتابة عليها بأي شكل".
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