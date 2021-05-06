وزير التعليم يمنع تدوين أي ملاحظات على الكتاب أثناء امتحانات الثانوية

علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على استفسارات أولياء الأمور بشأن اصطحاب كتاب المدرسة خلال امتحانات الشهادة الثانوية، موضحا: "الطالب معه الكتاب + جميع المصادر الرقمية وهذا كاف جدا ويعمم على الجميع".





وأضاف الوزير في تصريحات عبر "جروب الواتساب"، أنه "لن يتم السماح بوضع ملاحظات من الدروس والملازم وخلافه حتى يتساوى الجميع، ولنتذكر أنه حتى العام الماضي لم يكن مسموحا بأي شئ مع الطلاب وهذه نقلة كبرى، وأرجو الالتزام بما قلته حرفيا وعدم الجدل حوله".



