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وزير التعليم يمنع تدوين أي ملاحظات على الكتاب أثناء امتحانات الثانوية

الخميس 06/مايو/2021 - 03:11 ص
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
ريما خليفة
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علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على استفسارات أولياء الأمور بشأن اصطحاب كتاب المدرسة خلال امتحانات الشهادة الثانوية، موضحا: "الطالب معه الكتاب + جميع المصادر الرقمية وهذا كاف جدا ويعمم على الجميع".

وأضاف الوزير في تصريحات عبر "جروب الواتساب"، أنه "لن يتم السماح بوضع ملاحظات من الدروس والملازم وخلافه حتى يتساوى الجميع، ولنتذكر أنه حتى العام الماضي لم يكن مسموحا بأي شئ مع الطلاب وهذه نقلة كبرى، وأرجو الالتزام بما قلته حرفيا وعدم الجدل حوله".

وتعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الضوابط العامة لإنهاء العام الدراسي ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ لطلاب شهادة الثانوية العامة حيث ستُعقد امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع من المنزل أسوة بالعام الماضي.

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