الليلة.. كوكاكولا يواجه جمهورية شبين ودياً



يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي كوكاكولا مبارياته الودية خلال فترة التوقف الحالية للقسم الثاني بمواجهة نظيرة فريق جمهورية شبين في التاسعة ونصف من مساء اليوم الخميس على استاد الدفاع الجوي الملعب الفرعي استعداداً لعودة المباريات الرسمية .

وكان فريق كوكاكولا قد عاد للتدريبات يوم 20 أبريل الماضي على استاد الدفاع الجوي عقب الحصول على راحه استمرت أسبوعين منذ المباراة الأخيرة أمام فريق جمهورية شبين والتي انتهت بالتعادل الإيجابي على ملعب شبين بنتيجة 3/3 .

يحتل فريق كوكاكولا المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الثانية، بدوري القسم الثاني، قبل 9 جولات من ختام الدور الثاني برصيد 32 نقطة

يتبقى لكوكاكولا 9 مباريات في مجموعة القاهرة مع كل من الزرقا وسرس الليان والنصر والقناة وبورتو السويس والنجوم وطنطا والسكة الحديد والترسانة .

وحقق كوكاكولا 9 إنتصارات فقط، كما تعادل في 5 مباريات، وتلقى الهزيمة في 7 مباريات، وله 22 اهداف وإستقبل مرماه 18 هدف.