لاعبو برشلونة مهددون بالغرامة بسبب كورونا





كشفت تقارير صحفية إسبانية أن رابطة الليجا الإسبانية قررت فتح تحقيقاً بعد الحفل الذي نظمه الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني في منزله يوم الإثنين.





وأفاد برنامج التشيرنجيتو الإسباني بأن البرغوث الأرجنتيني قد دعا زملاؤه في الفريق الأول إلى منزله من أجل تناول وجبة طعام إحتفالاً بالفوز على فالنسيا والإستعداد لمواجهة أتلتيكو مدريد الحاسمة.

وأوضح البرنامج الإسباني أن ميسي ولاعبو برشلونة ارتكبوا خطئاً فادحاً بالإحتفال لأنهم كسروا قواعد الوقاية من فيروس كورونا.





وأكد البرنامج الإسباني أن لاعبو برشلونة مهددون بدفع غرامات مالية تصل إلى 60 ألف يورو وربما يتم معاقبة الفريق رياضياً أيضاً لأنهم انتهكوا بروتوكول الدوري الإسباني .



