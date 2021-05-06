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تشكيل الزمالك المتوقع أمام سموحة بالدوري المصري

الخميس 06/مايو/2021 - 03:29 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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يستقبل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك مساء اليوم الخميس، ضيفه سموحة السكندري ضمن إطار منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام سموحة السكندري

ومن المقرر أن تقام مواجهة الزمالك ضد سموحة السكندري بالجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم الخميس الموافق 6 مايو 2021 على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وتنقل مباراة الزمالك ضد سموحة السكندري بالجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، حصريا عبر قناة "ON TIME SPORT 1" الناقل الحصري للبطولة المحلية.

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك تشكيل الفارس الأبيض لمواجهة سموحة السكندري مساء اليوم الخميس كالآتي:- 

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود الونش - محمود علاء - حازم إمام

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - أشرف بن شرقي - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: حميد أحداد.

الجدير بالذكر أن الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك كان قد 
تعادل إيجابيا بهدف لمثله أمام بيراميدز في الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

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