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موعد مباراة الزمالك ضد سموحة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

الخميس 06/مايو/2021 - 04:02 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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يواجه الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك مساء اليوم الخميس منافسا صعبا يتمثل في فريق سموحة السكندري ضمن إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز على أمل مصالحة الجماهير البيضاء بعد التعادل مع بيراميدز.

موعد مباراة الزمالك ضد سموحة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام مواجهة الزمالك ضد سموحة السكندري بالجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم الخميس الموافق 6 مايو 2021 على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وتنقل مباراة الزمالك ضد سموحة السكندري بالجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، حصريا عبر قناة "ON TIME SPORT 1" الناقل الحصري للبطولة المحلية.

وتعادل الزمالك إيجابيا بهدف لمثله أمام بيراميدز في آخر مواجهات الفريق الأبيض لحساب منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويحتل أبناء المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون صدارة ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم برصيد 41 نقطة من 19 مباراة خاضها الفارس الأبيض في البطولة.

وعلى الجانب الآخر يأتي الفريق الكروي الأول بنادي سموحة السكندري بقيادة المدرب أحمد سامي في الترتيب السادس بجدول بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 28 نقطة.

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