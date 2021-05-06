Advertisements

نجم مانشستر يونايتد مطلوب في إيطاليا

الخميس 06/مايو/2021 - 04:07 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
Advertisements


كشفت تقارير صحفية إيطالية أن لاتسيو الإيطالي يستهدف التعاقد مع الإسباني خوان ماتا  نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وينتهي عقد الإسباني مع المان يونايتد بنهاية الموسم الحالي ولا توجد أي نيه داخل إدارة الشياطين الحمر في الدخول في مفاوضات للتجديد.

وبحسب ما أشارت إليه صحيفة"ريبابليكا"، الإيطالية،فإن إدارة لاتسيو قد تواصلت بالفعل مع ماتا لعرض عليه الإنضمام لصفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأضافت" لاتسيو عرض على ماتا اللعب ضمن صفوفه لموسمين مع خيار التمديد لثالث وبقيمة عرض وصلت ل 4 ملايين يورو سنوياً، لكن اللاعب طلب 5 ملايين".

يذكر أن الفريق الإيطالي حاول مسبقاً التعاقد مع دافيد سيلفا النجم السابق لمانشستر سيتي الإنجليزي  ولكن اللاعب فضل الإنتقال إلى ريال سوسيداد.

أخبار تهمك

عاجل.. جماهير ريال مدريد تطالب بطرد هذا اللاعب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تصريح جديد من السيسي إلى المبعوث الأمريكي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل- أحمد مجاهد يكشف حقيقة إيقاف جهاد جريشة.. وموقف اتحاد الكرة من التحكيم الأجنبي

منذ حوالي 3 ساعات

"البحوث الفلكية" يكشف موعد دخول الصاروخ الصيني الغلاف الجوي للأرض (فيديو)

منذ 38 دقيقة

عاجل.. التحفظ على أشرف السعد بمطار القاهرة

منذ حوالي 5 ساعات

تمت بنجاح.. فلورنتينو بيريز يحصل على توقيع صفقة الموسم لريال مدريد

منذ حوالي 12 ساعة

برشلونة ينجح في الحصول على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 12 ساعة

نجم الزمالك يقترب من الرحيل.. والأهلي يترقب

منذ حوالي 7 ساعات

استشاري أمراض القلب في باريس يفجر مفاجأة جديدة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

أول تعليق من زيدان بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بيريز يستقر على الإطاحة بنجم ريال مدريد

منذ ساعتين و 46 دقيقة

تعرف على لاعبي الزمالك المهددين بالغياب عن القمة ضد الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. أول تعليق من أشرف السعد بعد احتجازه في مطار القاهرة

منذ حوالي 4 ساعات

قرارات عاجلة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - اتحاد الكرة يصدم الأهلي بهذا القرار

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات فيروس كورونا (بيان رسمي)

منذ ساعتين و 21 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:11 م

عاجل - اتحاد الكرة يصدم الأهلي بهذا القرار

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات فيروس كورونا (بيان رسمي)

02:18 ص

عاجل- أحمد مجاهد يكشف حقيقة إيقاف جهاد جريشة.. وموقف اتحاد الكرة من التحكيم الأجنبي

01:20 ص

عاجل.. جماهير ريال مدريد تطالب بطرد هذا اللاعب

12:23 ص

عاجل.. بيريز يستقر على الإطاحة بنجم ريال مدريد

01:53 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي