نجم مانشستر يونايتد مطلوب في إيطاليا









كشفت تقارير صحفية إيطالية أن لاتسيو الإيطالي يستهدف التعاقد مع الإسباني خوان ماتا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.





وينتهي عقد الإسباني مع المان يونايتد بنهاية الموسم الحالي ولا توجد أي نيه داخل إدارة الشياطين الحمر في الدخول في مفاوضات للتجديد.





وبحسب ما أشارت إليه صحيفة"ريبابليكا"، الإيطالية،فإن إدارة لاتسيو قد تواصلت بالفعل مع ماتا لعرض عليه الإنضمام لصفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل.





وأضافت" لاتسيو عرض على ماتا اللعب ضمن صفوفه لموسمين مع خيار التمديد لثالث وبقيمة عرض وصلت ل 4 ملايين يورو سنوياً، لكن اللاعب طلب 5 ملايين".





يذكر أن الفريق الإيطالي حاول مسبقاً التعاقد مع دافيد سيلفا النجم السابق لمانشستر سيتي الإنجليزي ولكن اللاعب فضل الإنتقال إلى ريال سوسيداد.