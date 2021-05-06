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تحرير 11 محضرًا لعدم ارتداء الكمامة في حي السيدة زينب

الخميس 06/مايو/2021 - 03:57 ص
أرشيفية
أرشيفية
إسماعيل منطاوي
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نفذت الأجهزة التنفيذية لحي السيدة زينب، حملة مكبرة على المقاهي والكافيهات، تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، بمنع استخدام الشيشة.

وقال مصدر مسؤول بالحي في تصريح خاص إلى بوابة الفجر، إن الحملة أسفرت عن ضبط عدد ٤٧ شيشة بالمقاهي والكافيهات الممنوع تداولها بالمخالفة للقرارات والاجراءات الاحترازية، وتم التحفظ علي المضبوطات وايداعها بمخزن الحي.

وتابع "المصدر" أنه تم تحرير ١١ محضر عدم إرتداء كمامة، كما تم شن العديد من الحملات بنطاق الحى شملت النظافة لعدد من الشوارع والميادين إلى جانب حملات الرش والتعقيم.



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