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الأهلي وصن داونز.. تعرف على مواعيد مباريات إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

الخميس 06/مايو/2021 - 04:32 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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أجرى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قرعة دور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا، والتي شهدت العديد من المباريات القوية.

وأسفرت القرعة عن مواجهة الأهلي المصري أمام صن داونز الجنوب إفريقي، بينما سيلعب الترجي أمام شباب بلوزداد، وعلى الجانب الآخر، سيلعب الوداد البيضاوي أمام مولودية الجزائر، ويلاقي سيمبا التنزاني نظيره كايزر تشيفز.

ومن المقرر أن تقام مباريات دور الـ 8 من البطولة حتى الآن، حيث سيكون مباريات الذهاب أحد أيام 14،15، 16 مايو الحالي، على أن تكون مباريات الإياب أحد أيام 21، 22، 23 من الشهر ذاته.

وخصصت مجموعة قنوات بي إن سبورتس قناة beIN SPORTS 4، لنقل مباريات البطولة الإفريقية.

يذكر أن الأهلي توج ببطولة دوري أبطال إفريقيا العام الماضي، بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف، في مباراة القرن.

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