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موعد مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا

الخميس 06/مايو/2021 - 04:31 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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نجح نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في التأهل إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد إقصاء فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف.

كما تأهل نادي تشيلسي للدور النهائي بعد إقصاء فريق ريال مدريد الإسباني، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، مجموع لقائي الذهاب والعودة.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية بين مانشستر سيتي وتشيلسي،يوم 29 مايو الجاري، على أرضية ملعب أتاتورك الأولمبي بالعاصمة التركية اسطنبول.

يذكر أن نادي بايرن ميونيخ الألماني، هو حامل لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بعد الفوز في المباراة النهائية على باريس سان جيرمان بهدف نظيف.

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