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اتحاد صابرين وزينة ضد أحمد السعدني ونور قدري تخون شقيقتها صابرين مع طليقها.. أبرز أحداث الحلقة 24 مسلسل "كله بالحب"

الخميس 06/مايو/2021 - 04:20 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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عرضت منذ قليل الحلقة 24 من مسلسل "كله بالحب" بطولة النجمة زينة.



وبدأت أحداث الحلقة بإتحاد صابرين 'إلهام' مع زينة 'دهب' لأخذ حقهم من أحمد السعدني 'طارق' ، وخاصة أنه كان السبب في إجهاض إلهام ، وأخبرت دهب إلهام على كل شئ بأن سامر المصري 'صبحي' هو من جلبها لتساعد طارق في النصب عليعا لأخد الفيلا ، وأخبرتها دهب أنه هو الوحيد الذي يستطيع أن يساعدهم في أخذ حقهم من طارق.



وأخبرت ريم البارودي ' كاريمان' صبحي المحامي عن مكان عقود بيع الفيلا التي مضت عليها إلهام من قبل ، فوجدها هو وكراكيبو في منزل والداته ، ليتفاجأ طارق بعد ذلك أن صبحي من سرق العقود وارسل له رسالة يهدده فيها ، كما ذهب إلي كريمان في منزلها لأنها الوحيدة التي تعلم مكان العقود ، ولكنه لم يجدها في منزلها.



وكشفت الأحداث أن نور قدري - شهد شقيقة إلهام وزوجة كراكيبو - مصطفى درويش تخون شقيقتها إلهام وأنها على علاقة بطليقها طارق ، كما انها خطط معه للاستيلاء على الفيلا وساعدته على التقرب من شقيقتها الهام والزواج منها للنصب عليها.



تدور أحداث المسلسل في درما اجتماعية، حول العلاقات الأسرية والزوجية، والخلافات التي تحدث فيها، والتي تؤدي في النهاية إلى فشل العلاقة بين الطرفين.



شارك الفنانة زينة في بطولة العمل، أحمد السعدني، صابرين، ريم البارودي، يوسف عثمان، ومن إخراج عصام عبدالحميد.

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