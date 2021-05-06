







يتقاسم كل من أحمد سمير لاعب وسط طلائع الجيش وعمر كمال لاعب هجوم المصري صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز هذا الموسم حتي الأن وبعد مرور 19 جولة برصيد 10 أهداف.





ويواجه اليوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الاتحاد السكندري ضمن مباريات الجولة ال 20 من الدوري بينما سيواجه الزمالك نظيره سموحة.





ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباراتي الأهلي والزمالك اليوم الخميس









أحمد سمير طلائع الجيش 10 أهداف





عمر كمال المصري 10 أهداف





حسام حسن سموحة 9 أهداف





محمد شريف الأهلي 9 أهداف





أشرف بن شرقي الزمالك 9 أهداف





يوسف أوباما 8 أهداف





أحمد ياسر ريان سيراميكا كليوباترا 8 أهداف





عمرو جمال طلائع الجيش 7 أهداف



