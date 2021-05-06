Advertisements

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباراتي الأهلي والزمالك اليوم الخميس

الخميس 06/مايو/2021 - 04:59 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements


يتقاسم كل من أحمد سمير لاعب وسط طلائع الجيش وعمر كمال لاعب هجوم المصري صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز هذا الموسم حتي الأن وبعد مرور 19 جولة برصيد 10 أهداف.

ويواجه اليوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الاتحاد السكندري ضمن مباريات الجولة ال 20 من الدوري بينما سيواجه الزمالك نظيره سموحة.

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباراتي الأهلي والزمالك اليوم الخميس


أحمد سمير طلائع الجيش 10 أهداف 

عمر كمال المصري 10 أهداف 

حسام حسن سموحة 9 أهداف

محمد شريف الأهلي 9 أهداف

أشرف بن شرقي الزمالك 9 أهداف

يوسف أوباما 8 أهداف 

أحمد ياسر ريان سيراميكا كليوباترا 8 أهداف 

عمرو جمال طلائع الجيش 7 أهداف 

رزاق سيسيه الاتحاد السكندري 7 أهداف.

أخبار تهمك

عاجل - اتحاد الكرة يصدم الأهلي بهذا القرار

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة ينجح في الحصول على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات فيروس كورونا (بيان رسمي)

منذ ساعتين و 49 دقيقة

نجم الزمالك يقترب من الرحيل.. والأهلي يترقب

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. التحفظ على أشرف السعد بمطار القاهرة

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على لاعبي الزمالك المهددين بالغياب عن القمة ضد الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تصريح جديد من السيسي إلى المبعوث الأمريكي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

قرارات عاجلة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 16 ساعة

أول تعليق من زيدان بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. جماهير ريال مدريد تطالب بطرد هذا اللاعب

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- أحمد مجاهد يكشف حقيقة إيقاف جهاد جريشة.. وموقف اتحاد الكرة من التحكيم الأجنبي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بيريز يستقر على الإطاحة بنجم ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

تمت بنجاح.. فلورنتينو بيريز يحصل على توقيع صفقة الموسم لريال مدريد

منذ حوالي 12 ساعة

استشاري أمراض القلب في باريس يفجر مفاجأة جديدة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

شاهد.. أول تعليق من أشرف السعد بعد احتجازه في مطار القاهرة

منذ حوالي 4 ساعات

"البحوث الفلكية" يكشف موعد دخول الصاروخ الصيني الغلاف الجوي للأرض (فيديو)

منذ ساعة و 6 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:11 م

عاجل - اتحاد الكرة يصدم الأهلي بهذا القرار

عاجل- أحمد مجاهد يكشف حقيقة إيقاف جهاد جريشة.. وموقف اتحاد الكرة من التحكيم الأجنبي

01:20 ص

عاجل.. جماهير ريال مدريد تطالب بطرد هذا اللاعب

12:23 ص

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات فيروس كورونا (بيان رسمي)

02:18 ص

عاجل.. بيريز يستقر على الإطاحة بنجم ريال مدريد

01:53 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي