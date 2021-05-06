مد مهلة الحجز للمشاركة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب فى دورته ٥٢ حتى الثلاثاء القادم

قررت اللجنة الإدارية العليا لمعرض القاهرة الدولى للكتاب خلال اجتماعها مساء اليوم بمقر الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة د هيثم الحاج علي ، مد مهلة الحجز لاشتراك الناشرين فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته ٥٢ والمقرر انعقادها خلال الفترة من ٣٠ يونيه حتى ١٥ يوليو ٢٠٢١، بأرض المعارض بالتجمع الخامس، حتى الثلاثاء القادم الموافق ١١ مايو.









وتستقبل الهيئة طلبات الاشتراك بالإدارة العامة للمعارض بمقر الهيئة وذلك من العاشرة صباحا وحتى الثالثة عصرا عدا الجمعة والسبت.





تأتى هذه الدورة تحت شعار "هوية مصر:الثقافة وسؤال المستقبل"، والكاتب يحيى حقى شخصية المعرض هذا العام.



