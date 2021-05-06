عاجل.. وفاة والد الفنان محمد علي رزق







توفي منذ قليل والد الفنان محمد على رزق، وهذا ما أعلنه محمد على رزق عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.





حيث نشر محمد على رزق قائلا"أبويا مات...صلاة الجنازه بأمر الله عقب صلاة الظهر بالسيدة نفيسة".





يذكر أن محمد على رزق ممثل مصري، ولد في 15 ديسمبر 1986، خريج كلية الآداب، كان أول أعماله مسلسل (المغامرون) عام 2003 من إنتاج قطاع الأطفال، ثم مسلسل (مؤسسة شهر العسل) عام 2003، ومسلسل (هيمة - أيام الضحك والدموع) عام 2008، ومن أبرز أعماله فيلم (الحرب العالمية الثالثة) عام 2014، ومسلسل (لمعي القط) عامام 2017، وغيرها من الأعمال.