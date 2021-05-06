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انفصال لؤي عمران ولقاء الخميسي.. أبرز أحداث الحلقة 23 من مسلسل 'ضد الكسر'

الخميس 06/مايو/2021 - 05:34 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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عرضت منذ ساعات الحلقة 23 من مسلسل 'ضد الكسر' بطولة النجمة نيللي كريم.

وبدأت أحداث الحلقة بذهاب لؤي عمران 'إياد' لصديقه محمد فراج 'كريم' ليعايره بوحدته بعد أن كان سبب هو وزوجته في انفصاله عن زوجته نيللي كريم 'سلمى'.

وقررت سلمى السفر للابتعاد عن المشاكل، وأثناء رحلتها تعرفت على الفنان بيومي فؤاد.

وتنازلت لقاء الخميسي 'نادين' ، عن مطعمها بعد مساومة زوجها إياد زوجها مقابل أن يطلها يطلقها، وحاولت التفاهم معه بشكل ودى إلا أنه رفض نهائيا حتى مضت على عقد التنازل وقام بطردها من المطعم.

وانتهت الأحداث بقيام حمزة العيلي 'مصطفى' بالتنازل عن قضية النسب التي رفعها على زوجته تارا عماد 'ملك' ، وعادا سويا إلى منزلهما.


مسلسل "ضد الكسر"، تأليف عمرو الدالى وإخراج أحمد خالد ويشارك فى بطولته نيللى كريم، محمد فراج، لقاء الخميسي، تارا عماد، لؤى عمران، سينتيا خليفة، نهير أمين، مصطفى درويش، نور إيهاب، وعدد كبير من النجوم، والعمل إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب للمنتج جمال العدل.

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