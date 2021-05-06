ترتيب الدوري المصري قبل مباراتي الأهلي والزمالك اليوم الخميس









يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق سموحة اليوم ضمن مباريات الجولة 20 من بطولة الدوري المصري الممتاز فى تمام التاسعة ونصف مساءًا بتوقيت القاهرة.





بينما سيواجه الأهلي نظيره الاتحاد السكندري لحساب نفس الجولة فى نفس موعد مباراة الفارس الأبيض أمام سموحة.





ترتيب الدوري المصري:-









الزمالك 41 نقطة





الأهلي 37 نقطة





المصري 32 نقطة





بيراميدز 31 نقطة





الاتحاد السكندري 29 نقطة





سموحة 28 نقطة





سيراميكا كليوباترا 27 نقطة





إنبي 27 نقطة





غزل المحلة 27 نقطة





مصر المقاصة 26 نقطة





الجونة 25 نقطة





طلائع الجيش 23 نقطة





الإسماعيلي 20 نقطة





المقاولون العرب 20 نقطة





أسوان 20 نقطة





البنك الأهلي 18 نقطة





وادى دجلة 16 نقطة



