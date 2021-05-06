Advertisements

من هو مفتي الإرهاب عمر رفاعي سرور؟

الخميس 06/مايو/2021 - 05:52 ص
عمر رفاعي سرور
عمر رفاعي سرور
كريم وزيري
Advertisements
قال عمرو فاروق الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية إن عمر رفاعي سرور، هو الابن الأكبر للشيخ رفاعي سرور أهم رموز مُنظري التيار القطبي في مصر، وأحد قادة السلفية الجهادية المصرية، ودعا لمبايعة حازم صلاح أبو إسماعيل في 2012، ويعتبر السند الفكري والشرعي لحركة حازمون.

وفي عام 1992، ألقى القبض على عمر رفاعي سرور، بتهم متعلقة بالإرهاب خلال تلك المرحلة الزمنية، لكنه خرج بعد 3 أعوام، ثم عاد مرة أخرى للسكن في عام 2009، إلا أنّه استطاع بعد أقل من عامين الهرب من سجن الوادي الجديد، بعد ثورة يناير 2011.

وعقب وفاة والده سافر إلى سيناء، وتدرب على مختلف أنواع الأسلحة، ونصبه توفيق فريج مفتيًا للتنظيم، وأطلق على نفسه لقب، "أبوعبد الله المصري".

وهرب عمر من مصر إلى مدينة درنة الليبية، بعد سقوط حكم الإخوان، وبعد صدور أحكام قضائية ضده لضلوعه فى أعمال إرهابية، وعمل مع كتيبة شهداء أبو سليم، التابعة للقاعدة، وأصدر أحكامًا بإعدام أسرى في يد تنظيم داعش الإرهابي.

أصدر عمر رفاعي سرور، فتاوى عديدة تصف رؤساء الدول بأنهم طواغيت، وجواز محاربة وتدمير مؤسسات الدولة المصرية، وكان شريكا أساسيا للإرهابي هشام عشماوي، في تأسيس تنظيم "المرابطون"، التابع لتنظيم القاعدة.

وكان "عمر رفاعي" المفتي الشرعي أو المرجعية الشرعية، لأغلب التنظيمات المتطرفة في ليبيا والموالية لتنظيم القاعدة، وله العديد من الفتاوى التكفيرية بحق الجيش والشرطة المصرية الذين وصفهم في خطابته بـ"الطواغيت".

واعتُمد عمر رفاعي سرور مفتيا للقاعدة، بناء على تعليمات من الرجل الثاني في تنظيم "القاعدة"، عبد الله أحمد عبد الله، المكنى بـ"أبو محمد المصري"، الذي يتبنى فكرة مواجهة العدو القريب، عكس قيادات القاعدة التي تميل لفكرة مواجهة العدو البعيد.

َوكان عمر رفاعي سرور حلقة الوصل بين أيمن الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي، والجزائري مختار بلمختار، القائد السابق لـ"تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، ومؤسس تنظيم "الموقعون بالدم" في نهاية 2012.

و فجر الإرهابي عمر رفاعي سرور، نفسه جراء استخدام حزام ناسف خلال محاصرة منزله، في يونيو 2018، بمدينة درنة الليبية ضمن عملية تحرير المدينة على يد الجيش الوطني الليبي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عمر رفاعي سرور بوابة الفجر الفجر الإرهاب

أخبار تهمك

قرارات عاجلة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 17 ساعة

شاهد.. أول تعليق من أشرف السعد بعد احتجازه في مطار القاهرة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. التحفظ على أشرف السعد بمطار القاهرة

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على لاعبي الزمالك المهددين بالغياب عن القمة ضد الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات فيروس كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 4 ساعات

استشاري أمراض القلب في باريس يفجر مفاجأة جديدة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. بيريز يستقر على الإطاحة بنجم ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. جماهير ريال مدريد تطالب بطرد هذا اللاعب

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - اتحاد الكرة يصدم الأهلي بهذا القرار

منذ حوالي 7 ساعات

تمت بنجاح.. فلورنتينو بيريز يحصل على توقيع صفقة الموسم لريال مدريد

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تصريح جديد من السيسي إلى المبعوث الأمريكي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

أول تعليق من زيدان بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الزمالك يقترب من الرحيل.. والأهلي يترقب

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل- أحمد مجاهد يكشف حقيقة إيقاف جهاد جريشة.. وموقف اتحاد الكرة من التحكيم الأجنبي

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل من رئيس النادي الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

برشلونة ينجح في الحصول على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

تعرف على الإرهابي المصري قاضي القاعدة الذي عُثر على قبره في ليبيا (صور)

القبض على زوجة الإرهابي عمر رفاعي سرور مع هشام عشماوي بليبيا

زوجة الإرهابي محمد رفاعي سرور تؤكد مقتله في بداية عمليات تحرير درنة

تعرف على السيدة التي كانت برفقة الإرهابي هشام عشماوي بعد القبض عليه

الناطق باسم الجيش الليبي يكشف تفاصيل القبض على هشام عشماوي

بعد القبض على زوجته مع "عشماوي".. التاريخ الأسود للإرهابي رفاعي سرور

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:11 م

عاجل - اتحاد الكرة يصدم الأهلي بهذا القرار

عاجل.. جماهير ريال مدريد تطالب بطرد هذا اللاعب

12:23 ص

عاجل- أحمد مجاهد يكشف حقيقة إيقاف جهاد جريشة.. وموقف اتحاد الكرة من التحكيم الأجنبي

01:20 ص

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات فيروس كورونا (بيان رسمي)

02:18 ص

عاجل.. بيريز يستقر على الإطاحة بنجم ريال مدريد

01:53 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي