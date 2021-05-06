أحمد مجدي يكتشف حقيقية روجينا.. أبرز أحداث الحلقة 24 من مسلسل 'بنت السلطان'

عُرضت منذ ساعات الحلقة 24 من مسلسل 'بنت السلطان' بطولة النجمة روجينا.



وشهدت الحلقة الكثير من الأحداث المشوقة ، حيث بدأت بالقبض على روجينا 'عزة' بسبب استحواذها على كمية من المخدرات في سيارة زوجها أحمد مجدي 'حسام'.



وأخبرت وردة زوجة باسم سمرة بما حدث وأن عزة تم القبض عليها وسعدت بما حدث لها حتى تتخلص منها بسبب حب زوجها لها .



وذهب حسام لعزة بعدما تم القبض عليها في السجن ، ويكشف لها بمعرفته حقيقتها وأنها لسيت 'منار' وأنها فتاة تدعى عزة من الاسكندرية ، وفجأها بأنه من أبلغ عنها الشرطة.



يشارك روجينا في بطولة بنت السلطان عدد كبير من النجوم أبرزهم باسم سمرة، أحمد مجدي، سوسن بدر، ندى موسى، محمود حجازي، حسن أبو الروس، محمد مهران، نانسي صلاح، أحمد بدير، بيومي فؤاد، وهو من إنتاج شركة MGR للمنتج ممدوح شاهين.

