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صراع اللقب.. موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

الخميس 06/مايو/2021 - 06:01 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يستعد فريق برشلونة لمواجهة نظيره أتلتيكو مدريد يوم السبت المقبل 8 مايو ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.

وستلعب مباراة فريق برشلونة ضد نظيره أتلتيكو مدريد يوم السبت المقبل في مسابقة الدوري الإسباني الممتاز في تمام الساعة الرابعة والربع مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب كامب نو.

وستذاع مباراة فريق برشلونة ضد نظيره أتلتيكو مدريد يوم السبت المقبل في مسابقة الدوري الإسباني الممتاز على قناة "بي إن سبورتس" ولكن لم يتم تحديد معلق المباراة حتى الآن.

ويحتل فريق أتلتيكو مدريد حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 76 نقطة بينما يتواجد فريق برشلونة في المركز الثالث برصيد 74 نقطة.

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