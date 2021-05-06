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اتحاد الكرة يعلن حكام مباراتي الأهلي والزمالك
الخميس 06/مايو/2021 - 06:03 ص
غدير أحمد
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استقرت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري برئاسة وجيه أحمد، على الطاقم التحكيمي الذي يدير مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، في بطولة الدوري المصري.
ومن المقرر أن تقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم الاثنين المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من عمر بطولة الدوري الممتاز.
ومن المقرر أن يخضع أكثر من حكم ساحة ومساعد وفيديو لمسحة كورونا، استعدادا للقاء القمة، على أن يكون الاختيار النهائي للجنة الحكام.
حيث كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة المصري، أن القائمة الأخيرة للحكام المرشحين لإدارة القمة، تضم أكثر من حكم أقربهم الثلاثي أمين عمر ومحمد عادل وإبراهيم نور الدين.
وتابع المصدر، أن مسؤولو اللجنة برئاسة وجيه أحمد اتفقوا على أسماء الحكام وتم رفع الأسماء إلى المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري.
وأشار المصدر، أن الحكام المرشحون لإدارة القمة سيخضعون لمسحة طبية، على أن يعلن اتحاد الكرة أسماء الطاقم التحكيمي، يومي السبت أو الأحد المقبلين.
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