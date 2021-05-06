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اتحاد الكرة يعلن حكام مباراتي الأهلي والزمالك

الخميس 06/مايو/2021 - 06:03 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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استقرت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري برئاسة وجيه أحمد، على الطاقم التحكيمي الذي يدير مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، في بطولة الدوري المصري.

ومن المقرر أن تقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم الاثنين المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من عمر بطولة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يخضع أكثر من حكم ساحة ومساعد وفيديو لمسحة كورونا، استعدادا للقاء القمة، على أن يكون الاختيار النهائي للجنة الحكام.

حيث كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة المصري، أن القائمة الأخيرة للحكام المرشحين لإدارة القمة، تضم أكثر من حكم أقربهم الثلاثي أمين عمر ومحمد عادل وإبراهيم نور الدين.

وتابع المصدر، أن مسؤولو اللجنة برئاسة وجيه أحمد اتفقوا على أسماء الحكام وتم رفع الأسماء إلى المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري.

وأشار المصدر، أن الحكام المرشحون لإدارة القمة سيخضعون لمسحة طبية، على أن يعلن اتحاد الكرة أسماء الطاقم التحكيمي، يومي السبت أو الأحد المقبلين.

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