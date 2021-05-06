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قائمة الراحلين عن بيراميدز

الخميس 06/مايو/2021 - 06:30 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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دخل عدد من لاعبي نادي بيراميدز في قائمة الراحلين عن الفريق السماوي لموسم 2021 ، ويأتي على رأسهم  «المهدي سليمان » حارس مرمي الفريق  ، وذالك بسبب كثرة المشاكل التي أفتعلها اللاعب في الفترة الأخيرة.

ومن المتوقع الاستغناء عن 5 لاعبين دفعة واحدة من بيراميدز، خلال الميركاتو الصيفي المقبل ، وهو ما يستعرضه " الفجر الرياضي " من خلال التقرير التالي :

 ـ المهدي سليمان

قرر حارس المرمى مهدي سليمان، الرحيل عن السماوي بنهاية الموسم الحالي، بسبب المشاكل التي نشبت بينه وبين الجهاز الفني مؤخرا نتيجة استبعاده من المباريات ، و تفضيل شريف إكرامي للمشاركة بصفة أساسية.

ـ عبدالله بكري

وكما تمسك المدافع عبدالله بكري قد يرحل كذلك عن الفريق بنهاية الموسم الحالي، في ظل انتهاء عقده ورفضه فكرة التجديد والاستمرار لفترة أخرى وقد تلقى اللاعب عروضا من الأهلي والزمالك في الفترة الماضية، ويعد "الزمالك " الأقرب لضمه في الفترة المقبلة.

ـ أحمد دعدور

وبات أحمد دعدور حارس بيراميدز المعار لنادي المصري البورسعيدي، قريبا أيضا من الرحيل عن "السماوي" بنهاية الموسم الحالي من اجل إيجاد فرصة اللعب بصورة أساسية في المباريات.

ـ رجب بكار

وأصبح رجب بكار المعار لفريق سيراميكا كليوباترا حالياً ، قريباً من الرحيل عن الفريق بنهاية الموسم الحالي ، في ظل تلقيه أكثر من عرض في الفترة الماضية، وتعد القلعة البيضاء الأقرب لضمه خلال الفترة المقبلة.

- عبده لومالا 

وقد استقر مسئولوا نادي بيراميدز على رحيل الدولي الأوغندي عبده لومالا الجناح الأيسر للفريق، خلال المرحلة المقبلة وذلك بسبب الأصابة التي لاحقت اللعب مؤاخراً.

ويستعد مسؤولو نادي بيراميدز المصري، لإجراء ثورة شاملة من التغييرات في صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لكي يستعيد الفريق مكانته الطبيعية

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