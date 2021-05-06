أجويرو يحسم وجهته المقبلة

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الأرجنتيني سيرجيو أجويرو نجم مانشستر سيتي الإنجليزي حسم موقفه من وجهته المقبلة في الموسم المقبل بعد اتخاذه قرار بالرحيل عن المان سيتي.





وأفادت قناة TV3 الإسبانية بأن سيرجيو أجويرو يرغب في الإنتقال إلى برشلونة الإسباني بعد نهاية الموسم الحالي عقب نهاية عقده مع السيتزنز.





وأكدت القناة الإسبانية أن سيرجيو أجويرو على إستعداد لتخفيص راتبه من أجل تسهيل عملية إنضمامه إلى برشلونة.





وأشارت القناة الإسبانية إلى أن أجويرو البالغ من العمر 32 عاماً يضع الإنضمام إلى برشلونة أولوية بالنسبة له كما أنه أبلغ أصدقائه المقربين أنه في مفاوضات مع النادي الكتالوني.





وألمحت القناة الإسبانية أن العديد من الأندية ترغب في التعاقد مع أجويرو على رأسها إنتر ميلان ويوفنتوس الإيطاليين وباريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي وتوتنهام الإنجليزيين.



