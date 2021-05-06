ما حقيقة عودة جوارديولا إلى برشلونة ؟





كشف فالينتي جوارديولا والد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي حقيقة عودة نجله إلى ناديه السابق برشلونة الإسباني.





وعما إذا كان نجله أفضل مدرب في العالم, قال فالينتي في تصريحات لوسائل الإعلام: " حسناً، أنا والده ولا أريد التباهي بذلك, يوهان كرويف كان أيضاً جيداً للغاية ولكن كل مدرب يملك الشخصية الخاصة به".





وعن عودة نجله لتدريب برشلونة, علق فالينتي قائلا: " لا ارى ذلك ممكناً".





وعما إذا كان سيستمر جوارديولا في رياضة كرة القدم, قال فالينتي :" إنها تسير في عروقه، هناك شيء واحد أعرفه عن جوارديولا, إنه لا ينام قبل المباراة, هو يُحلّل كل شيء".





واختتم فالينتي تصريحاته قائلا: "هزيمة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا سيكون بمثابة الحلم المتكامل, إذا لعب مانشستر سيتي أمامهم فآمل أن نفوز".



