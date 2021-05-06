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لجنة الحكام تقترب من الكشف عن حكم مباراة القمة
الخميس 06/مايو/2021 - 07:09 ص
محمد سامي
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حددت لجنة الحكام فى الاتحاد المصرى لكرة القدم، أسماء الحكام لاختيار أحدهم لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والمقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل 10 مايو الجاري.
وكشف مصدر مسؤول داخل إتحاد الكرة، ان الحكم محمد عادل الأقرب لإدارة مباراة القمة، ويأتي أمين عمر في منافسة شرسة معه لإدارة هذه المواجهة تحكيميًا.
ويلتقي الأهلي مع نظيره الزمالك على ملعب القاهرة الدولي، في الجولة الـ 21 من الدوري المصري الممتاز، في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر.
يذكر ان مواجهة الدور الأول التي أقيمت يوم 18 أبريل الماضي، انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف للزمالك.
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