اتحاد الكرة يعلن موعد التحقيق مع عبدالحفيظ وجريشة









حدد اتحاد الكرة المصري موعد للتحقيق مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي بعد الاتهامات التى وجهها للحكم الدولى جهاد جريشة بأنه يتواصل معه تليفونيا للاعتذار له حال ارتكاب أى أخطاء تحكيمية ضد الأهلي.





وكانت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة المصري، قد قررت إيقاف سيد عبدالحفيظ وإحالته للتحقيق بسبب تصريحاته ضد جريشة.





وكان الحكم الدولي جهاد جريشة قد تقدم بشكوى رسمية أمس ضد سيد عبدالحفيظ للتحقيق فى تصريحاته ضده.



