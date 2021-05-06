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القبض على متهم باغتصاب طفلة في البحر الأحمر

الخميس 06/مايو/2021 - 07:43 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد طه
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ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن البحر الأحمر القبض على عامل، لاتهامه باغتصاب طفلة بمدينة الغردقة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيقات.

وتلقى اللواء سليمان مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من المقدم أسامة مهران رئيس مباحث قسم شرطة أول بالغردقة، يفيد باغتصاب عامل مقهى لنجلة صاحبة المقهى وهي طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات.

وكشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية أن المتهم استدرج المجني عليها، وتعدى عليها جنسيا واغتصبها.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتسلمت التقرير الطبي للطفلة المجني عليها بعد وكشف عن وجود تهتك بغشاء البكارة.

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