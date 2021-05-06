رئيس مدينة ابشواى: غلق وتشميع ٤ مقاهي مخالفة ومصادرة ٣ شاشات عرض





وتم التنبيه علي سائر المحلات التجارية والمطاعم والورش بمواعيد الغلق الجديدة اعتبارا من الساعة التاسعة مساء.

علي صعيد آخر قام رئيس المركز بمعاينة شارع الجلاء للبدء في إستكمال أعمال رصفه باتجاه جبل سعد بوجود المهندس الاستشاري المهندس هشام والشركة المنفذة والمهندس محمد معوض مدير الإدارة الهندسية.





كما تابع رئيس المركز تحضير وتجهيز ١٠٠ وجبة إفطار للأسر الأولي بالرعاية بالتعاون مع جمعية تنمية المجتمع المشهرة باسم جمعية عز العرب بالوحدة المحلية بسنرو القبلية تحت إشراف الوحدة. وقد أسفرت الحملة عن غلق وتشميع ٤ مقاهي مخالفة تقدم الشيشة لروادها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحابها بالإضافة الى مصادرة ٣ شاشات عرض و٥ أسطوانة غاز و٧٠ شيشة من المقاهي المخالفة.وتم التنبيه علي سائر المحلات التجارية والمطاعم والورش بمواعيد الغلق الجديدة اعتبارا من الساعة التاسعة مساء.

تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية والوقائية وتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بكل حسم، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي، بمحافظة الفيوم، برئاسة الأستاذ مراد مسعود رئيس المركز، بحملة مسائية مكبرة بشوارع المدينة والقري وأبو جنشو لمتابعة مواعيد غلق المحلات بالمواعيد المحددة وكذلك الالتزام بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد وارتداء الكماماتوقال الأستاذ مراد مسعود رئيس المركز أن الحملة استهدفت شوارع المدينة وشارع الجمهورية وشرق السكة الحديد وأبو جنشو ومناطق المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم.