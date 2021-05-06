محمد ممدوح يكشف لـ"الفجر الفني" عن أسباب تحمسه للمشاركة فى "خلي بالك من زيزي"

أعرب الفنان محمد ممدوح عن سعادته الشديدة بالمشاركة فى مسلسل "خلي بالك من زيزي"، الذى يعرض حالياً ضمن المنافسة الرمضانية، واستطاع أن يلفت انتباه الجمهور وحقق صدى واسع على السوشيال ميديا.



وكشف محمد ممدوح لـ"الفجر الفني"، عن أسباب تحمسه للمشاركة فى مسلسل "خلى بالك من زيزي"، حيث قال: "أنا وأمينه اشتغلنا مع بعض أكتر من مرة، ولكن أول مرة نلاقي مشاهد بينا وبين بعض كتير، لأن الحاجات اللي فاتت بتبقى مشهد أو مشهدين بس".





وتابع" وأنا أحب العمل مع أمينة خليل، لأنها فنانة تفهم ما تقوم به، بالإضافة إلى وجود المخرج كريم الشناوي الذي يشهد تعاوني معه للمرة الثالثة، بعد "قابيل"، و"عيار ناري"، كما أن العمل اجتماعي لايت، يحكي عن مشاكل اجتماعية بسيطة وموجودة في المجتمع، كل هذه العوامل كانت سبب فى مشاركتي فيه".



يذكر أن مسلسل "خلي بالك من زيزي" أمينة خليل ومحمد ممدوح وعلي قاسم وصفاء الطوخي وسلوى محمد علي ونهى عابدين، من تأليف ورشة سرد إشراف على الكتابة مريم نعوم، سيناريو وحوار منى الشيمي ومجدي أمين، وإخراج كريم الشناوي.