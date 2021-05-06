الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 38

نشر لكم في السطور التالية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس الموافق 6 من مايو لعام 2021 ودرجات الحرارة للإطلاع على حالة الطقس في اليوم العشرين من أيام رمضان، وفقا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية في بيانها اليوم:





طقس اليوم شديد الحرارة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل على كافة الأنحاء، والبلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة اليوم