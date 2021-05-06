فرنسا تسجل 244 وفاة و26000 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة في فرنسا، 244 وفاة و26000 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وفي التقرير اليومي لوزارة الصحة الفرنسية، أوضحت فيه أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 105631، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 5706378.

وبلغ إجمالي عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس 16470367.

وفي وقت سابق، أعلنت الصحة الفرنسية عن تسجيل 257 وفاة و24371 إصابة بالفيروس.