أندرو جارفيلد يحبط عشاق أفلام مارفل بخبر غير سار



وبحسب صحيفة ديلي ميل، أكد النجم أندرو جارفيلد انه لن يظهر في الفيلم المقبل لسبايدر مان، في حين تتوفر أنباء قوية عن ظهور النجم توبي مجواير.



ويطرح فيلم سبايدر مان الجزء الثالث ضمن عالم مارفل السينمائي نهاية 2021.



كان يتطلع عشاق عالم مارفل السينمائي لظهور الثلاثي الذي سبق وجسد شخصية الرجل العنكبوت في افلام سوني ومن ضمنهم أندرو جارفيلد، في فيلم سبايدر مان المرتقب ضمن عالم مارفل السينمائي.