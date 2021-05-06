"فيها حاجة حلوة".. من حبها الشديد للغردقة سائحة سويسرية تتجول على عربة كارو

أصبحت حديث الساعة على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، فى مدينة الغردقة عاصمة البحر الأحمر، "كارلا" سائحة سويسرية تحرص على قضاء إجازتها في مدينة الغردقة بصفة مستمرة وتقيم في أحد المناطق السياحية جنوب مدينة الغردقة، عشقت سواحل مدينة الغردقة وأصبحت تتجول بشوارعها بل تساعد في بعض الأحيان عمال النظافة في تجميل الشوارع من شدة حبها للمدينة الساحلية.



أصبحت اليوم "كارلا" السائحة السويسرية حديث الشارع فى مدينة الغردقة وذلك بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لها وهي تستقل "عربة كارو" برفقة عامل جمع خردة وتتجول بها في شوارع الغردقة.





وقال "جنيدي" عامل الخردة صاحب العربة الكارو، إن السائحة سويسرية الجنسية، وتدعى كارلا، وتقيم بالمدينة، مشيرًا إلى أن السائحة صممت على مرافقته خلال عمله في الشمس الحارقة أمس، وأنها عرضت عليه أموالًا مقابل بقائها معه خلال عمله ولكنه رفض ووافق على مرافقتها له في الجولة بشوارع الغردقة، ولكنه خاف عليها من شدة الحرارة بالرغم من أنها مصممة على استكمال الجولة فاضطر لأخذ حماره وترك العربة لها، مؤكدًا أنه شعر بالقلق خوفًا من أن يصيبها أذى أثناء عمله كونه يتجول في أشعة الشمس دون أي حماية أو مظلة، فهي لا تقدر على تحمل درجة الحرارة المرتفعة على عكس الأجواء الباردة في الدول الأوروبية، لافتًا أنها استمرت معه فى الجولة قرابت الساعتين.



وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أمس في مدينة الغردقة، تعليقات رواد السوشيال ميديا على استقلال السائحة السويسرية العربة الكارو والذى أكد العديد من التعليقات إن مدينة الغردقة تتمتع بحب الكثير من السياح الأوروبيين فى دول مختلفة، وهذا الحدث ليس بجديد على السياح.