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الهند تسجل 4 آلاف حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الخميس 06/مايو/2021 - 09:10 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في الهند، اليوم الخميس، 4 آلاف حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، إضافة إلى 412 ألف إصابة جديدة، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، أصدرت وزارة الصحة الهندية، بيانًا قالت فيه: "تم تسجيل 382315 حالة إصابة جديدة اليوم الأربعاء، كما تم تسجيل 3780 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية".

 

وكانت الهند أصبحت ثاني دولة في العالم، بعد الولايات المتحدة، يتخطى عدد الإصابات فيها العشرين مليون إصابة. وسجلت الهند العشرة ملايين إصابة الأولى على مدى أكثر من عشرة أشهر، في حين لم يستغرق الأمر سوى ما يزيد قليلا عن أربعة أشهر لتسجيل العشرة ملايين إصابة الأخرى.

 

وأوضح خبراء في مجال الطب، أن الأعداد الحقيقية في الهند، ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان (1.35 مليار نسمة)، قد تكون أعلى من الحصيلة الرسمية بخمسة أو عشرة أضعاف.

 

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