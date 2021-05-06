أسعار صرف الدولار اليوم الخميس 6-5-2021 بجميع البنوك

أفتتحت اسعار الدولار مقابل الجنيه المصري تعاملات اليوم الخميس 6-5-2021 على استقرار وسط استقرار تام في سعر صرف الدولار منذ بداية شهر مايو.





وجاءت أسعار الدولار على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم :

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.64 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.