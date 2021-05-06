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لجنة إيراد النهر تواصل اجتماعاتها الدورية لمتابعة موقف إيراد نهر النيل

الخميس 06/مايو/2021 - 09:27 ص
بوابة الفجر
مصطفى الملاح
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عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل إجتماعها الدوري برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه، لمتابعة موقف إيراد نهر النيل للعام المائي الحالي، والإجراءات المتبعة من أجهزة الوزارة لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية خلال فترة أقصى الإحتياجات.

ووجه الدكتور عبد العاطى خلال الاجتماع برفع درجة الإستعداد بين جميع أجهزة الوزارة بالمحافظات للتعامل مع فترة أقصى الإحتياجات القادمة لضمان توفير الإحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين، مؤكدًا على ضرورة مواصلة التصدي لكافة أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المجارى المائية من التعديات والتلوث، وذلك لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية.

وأكد الدكتور عبد العاطى بضرورة المرور الدورى والمستمر لمواجهة زراعات الأرز المخالفة، والتطبيق الفوري لغرامات تبديد المياه على المزارعين المخالفين، نظرًا لأن محصول الأرز يُعد أحد أكثر المحاصيل إستهلاكًا للمياه، كما أن زراعة مساحات من الأرز بالمخالفة تنعكس سلبًا على قدرة شبكة الترع على توفير المياه اللازمة لفترة أقصى الإحتياجات خلال الصيف.

الجدير بالذكر أن تحديد مساحات الأرز المصرح بزراعتها يأتى فى إطار سياسة وزارة الموارد المائية والرى لترشيد إستهلاك المياه والحفاظ على مواردنا المائية المحدودة، ولضمان توصيل مياه الري لجميع المنتفعين بالكمية المطلوبة وفى المواعيد المحددة، وقد سبق صدور القرار الوزاري رقم 305 بتاريخ 28-12-2020، والمتضمن التصريح بزراعة الأرز لعام 2021 في 9 محافظات، حيث تم التصريح بزراعة مساحة قدرها 724 ألف ومائتى فدان، بالاضافة لمساحة 200 ألف فدان من سلالات الأرز الموفرة للمياه مثل الأرز الجاف وغيرها، ومساحة 150 ألف فدان تُزرع على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبيًا.

وشدد الدكتور عبد العاطى بضرورة أن تكون اللجنة في حالة إنعقاد مستمر لإتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائى.
لجنة إيراد النهر تواصل اجتماعاتها الدورية لمتابعة موقف إيراد نهر النيل
لجنة إيراد النهر تواصل اجتماعاتها الدورية لمتابعة موقف إيراد نهر النيل
لجنة إيراد النهر تواصل اجتماعاتها الدورية لمتابعة موقف إيراد نهر النيل
لجنة إيراد النهر تواصل اجتماعاتها الدورية لمتابعة موقف إيراد نهر النيل

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وزارة المائية والري لجنة إيراد النهر الدكتور محمد عبدالعاطي

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