ونقلت صحيفة ديلي ميل، الإعلان الترويجي الأول للفيلم الجديد، الذي تدور أحداثه في حقبة الستينيات، ويشارك في بطولته كالوم ترنر.



ويجسد ترنر في الفيلم شخصية كاتب باسم انثوني اوهار، تقع في حبه الشخصية التي تجسدها شيلين.



تعود النجمة شيلين وودلي للسنيما من جديد عبر عمل سينمائي تدور أحداثه في إطار من الرومانسية بعنوان The Last Letter From Your Lover.