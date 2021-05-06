طارق الشناوي يكتب: "لعبة نيوتن" وتقاطع المشاعر!!







بناء درامى خارج (الكتالوج)، أداء ممثلين يخترق حاجز التمثيل، مخرج قادر على أن ينقل المتفرج من مقعده أمام الشاشة ليصبح جزءا من المشهد، يشارك الأبطال داخل (الكادر).



السيناريو قائم على التقاطع، قبل أن تبدأ الحلقة ترى مشهدا يشير إلى العديد من الأبواب المحتملة، ويفتح أكثر من قوس، ثم مع تتابع الأحداث تصل إلينا المعلومة ونقفل القوس، لتولد فى نفس اللحظة العديد من الأقواس، كل مشهد له عمق زمنى، يقدم إجابة ويطرح سؤالًا وكأننا بصدد كلمات متقاطعة، لا أتصور بالمناسبة أنها ستكتمل مع الحلقة رقم 30.



المسلسل ساهم فى رسم ملامحه وتفاصيله ورشة عمل وأيضًا كاتبة للسيناريو والحوار مها الوزير، يقودها المخرج والكاتب تامر محسن كانت عينه تتابع كل التفاصيل، الأحداث تتحرك وفق ميزان من ذهب، لا يتحمل إيحاء غير مقصود أو همسة عابرة.



تسكين الممثلين أحد أهم ما يتميز به المخرج، منى زكى لا بديل لها فى هذا الدور وكأنه كتب من أجلها، فهى تعبر بالنظرة واللمحة وحتى التلعثم، منى عايشت تمامًا تلك الشخصية التى تحمل ضعفًا نفسيًّا فهى بحاجة إلى من تتكئ عليه، ونضجت فبدأت فى مقاومة وصاية محمد ممدوح ثم محمد فراج، التجربة هى التى تثير بداخلها القوى الكامنة للدفاع عن النفس، تعيش فى كابوس ممتد، كل التفاصيل تقف ضدها ولكنها تتشبث بالحياة، حافظت فى الجزء الأول من الأحداث على طريقة نطقها الإنجليزية التى تفكر فيها أولًا باللغة العربية ثم تبحث عن مرادف، وكلما زادت أيام الغربة تقدمت خطوة أبعد فى الأداء اللغوى، وهو ما حرصت على أن يبدو طبيعيًّا وغير مفتعل وكأنها تكتسب أرضًا جديدة، دائمًا يعلق لها بالذاكرة فى كل حلقة أكثر من مشهد، محمد ممدوح كتلة من المواهب، حتى طريقة نطقه الحروف والتى كانت تؤدى لصعوبة فى التلقى، باتت جزءًا من التكوين الدرامى للشخصية، سيد رجب يلعب فى مساحة درامية ناعمة، إنسان يرتكب كل الأخطاء من قتل واتجار بالمخدرات ولكن برضا وقبول، أقنعتنى لأول مرة عائشة بن أحمد، كنت أراها من قبل فقط وجهًا جميلًا تعوزه الموهبة ويخاصم الصدق، إلا أنها هذه المرة أثبتت قدرتها التعبيرية والأدائية، حضورها على الشاشة كان مؤثرًا ولافتًا، الحوار يقتحم تفاصيل خاصة تبدو غير مألوفة على الشاشة، تم تمريرها، وتمكن المخرج من أن يبوح بكل التفاصيل ولا يسبب خدشًا للحياء، محمد فراج عيناه تعبران بقوة عن كل المواقف، ضعفه الشخصى أمام منى زكى، صراعه الداخلى، جاءت كل الشخصيات فى مكانها الطبيعى، مثلًا الشاب آدم الشرقاوى نُطقه المصرية وتلعثمه جزء من الشخصية، هذا هو الواقع الذى يعيشه، فهو صاحب طلة وكاريزما، مايان السيد التى تلعب دور شقيقة منى، مشروع لنجمة قادمة.



تلعب موسيقى تامر كروان دورا عميقا فى زيادة مساحات الغموض والترقب، المونتاج بطل فى عمل فنى قائم على قاعدة التقاطع، المرئى والمسموع، عماد ماهر وائل فرج ونسرين طلعت وإنجى فتحى وتصوير محمود يوسف ديكور هند حيدر، السيناريو حقًّا أحدث فارقًا، والمخرج استطاع أن يحلق بنا إلى ذروة الإمتاع. (لعبة نيوتن) استحوذ على العقول وسكن القلوب، فى رمضان وسيعيش بعد رمضان.



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المقال: نقلاً عن (المصري اليوم).