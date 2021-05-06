شركة الانتاج السينمائي الهندية YRF تتبرع بلقاحات كورونا



وذلك بحسب موقع انديا توداي الذي ذكر ان شركة الانتاج التابعة لياش شوبرا ادت دورها كشركة رائدة بمجال السينما لوقاية العاملين بالمجال.



ذلك في ظل ما تعاني منه الهند من ارتفاع غير غير مسبوق في معدل الاصابات بكورونا.



قدمت شركة الانتاج السينمائي الهندية YRF الآلاف من لقاحات الوقاية من كورونا لعدد 30 ألف من العاملين المسجلين رسمياً في نقاب المهن السينمائية بالهند.