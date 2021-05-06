طارق الشناوي لعائشة بن أحمد: أنا ظلمتك



عبر الناقد الفني طارق الشناوي عن رأيه في أداء الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، التي تجسد شخصية أمينة في مسلسل "لعبة نيوتن"، قائلًا: "أشعر أني ظلمتها، لكن ليس أنا، المخرجون هم الذين ظلموها".



وأضاف الناقد الفني طارق الشناوي، خلال استضافته في برنامج "ورا الشمس"، الذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر على قناة الشمس، "شاهدت عائشة بن أحمد في أعمال كثيرة، لكن لأول مرة أشاهدها كممثلة"، مشيراً إلى أنه في وسط هذا العدد الضخم من الأعمال الدرامية خلال الموسم الرمضاني توجد شخصيات أحدثت فرقًا بأدوارها.



ومن جانبها تحصد الفنانة عائشة بن أحمد العديد من الإشادات من النقاد الفنيين وصناع الدراما والسينما عن دور أمينة في مسلسل" لعبة نيوتن"، ودور هالة في المسلسل التونسي "حرقة".



وأصبحت عائشة بن أحمد حديث الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي مُشيدين بأدائها المميز، وإطلالتها الجمالية الناعمة، حيث أثارت شخصية أمينة جدلًا كبيرًا بين الجمهور، ويتسائلون يوميًا حول الغموض في قصتها وماذا تُخبي في جعبتها من أسرار، وكيف ستكون نهايتها وما طبيعة المرض الذي تعاني منه؟

مسلسل لعبة نيوتن تدور أحداثه حول رحلة هنا وحازم اللذان يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما على الأراضي الأمريكية، ولكن تتعقد المغامرة شيئًا فشيئًا وتأخذهما إلى عوالم لم تكن في الحسبان، وتم تصوير المسلسل بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية ، وهو من بطولة منى زكي، محمد ممدوح، محمد فراج، عائشة بن احمد، سيد رجب، مايان السيد، اسامة الهادي، والتأليف لورشة السيناريست مها الوزير بمشاركة سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي، وعمار صبري ومن إخراج تامر محسن وإنتاج ميديا هب.