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تسجيل 267 وفاة جديدة بفيروس كورونا في المكسيك

الخميس 06/مايو/2021 - 09:50 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت وزارة الصحة في المكسيك، 267 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 218007 حالات.

 

وقد نشرت الحكومة المكسيكية، بيانًا في مارس قد أشارت إلى أن العدد الفعلي للوفيات قد يكون أعلى بنسبة 60 بالمئة على الأقل من الرقم المعلن.

 

وكانت المكسيك تلقت حوالي 22.6 مليون جرعة لقاح، وأعطت ما يقرب من 17 مليون جرعة، غطت أكثر من 12 مليون شخص، حصل بعضهم على جرعتين، ويبقى هذا رقما صغيرا بالنسبة لبلد يبلغ تعداد سكانه 126 مليون نسمة.

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