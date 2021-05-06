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أستاذ فيروسات يكشف مفاجأة صادمة عن تحور كورونا (فيديو)

الخميس 06/مايو/2021 - 10:06 ص
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور أيمن الشبيني، أستاذ الفيروسات بجامعة زويل، إن خطورة فيروس كورونا تكمن أننا نتعامل مع فيروس له كل يوم مستجدات، حيث أن الفيروس يتحور بشكل سريع ولكن ليس شرطا أن تكون هذه التحورات ملموسة، فمن الممكن أن تكون محدودة وغير ملموسة.

وأشار "الشبيني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر قضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن قدرة تحور فيروس كورونا كبيرة وسريعة وقد تصل مرتين في الشهر، والملموس منها هو ما قد يسبب مشاكل كبيرة، منوها بأن الالتهاب الصدرية هو العرض الأساسي لفيروس كورونا.

وأضاف أن طبيعة الأعراض تختلف من شخص لأخر وفقا لمناعة الجسم، ووجود الفيروس في أماكن معينة في الجسم، منوها بأن الحصول على اللقاح من أهم أسباب الحد من ارتفاع الإصابات مثلما حدث في انجلترا.

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