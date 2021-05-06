وزير الخارجية الفرنسي يصل قصر بعبدا للقاء الرئيس اللبناني ميشال عون

وصل وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الخميس، قصر بعبدا للقاء الرئيس اللبناني ميشال عون، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وفي وقت سابق، أكد مصدر مقرب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن فرنسا لن تخذل لبنان.

وقال المصدر، في تصريحات صحفية، نشرتها قناة سكاي نيوز عربية: "اعتذار أديب عن تشكيل الحكومة اللبنانية يعني أن الأحزاب السياسية في لبنان ارتكبت خيانة جماعية".

وقد اعتذر رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب، في وقت سابق عن مهمة تشكيل الحكومة.

وقد دعا رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب، جميع القوى السياسية للعمل على إنجاح المبادرة الفرنسية فورًا.