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اسعار اللحوم في مصر اليوم الخميس 6-5-2021

الخميس 06/مايو/2021 - 10:17 ص
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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شهدت أسعار اللحوم اليوم الخميس 6-5-2021 استقرارا فى الأسواق، مع قيام الحكومة بضخ مزيد الكميات منها لتحقيق استقرار الاسعار في شهر رمضان.



تراوحت أسعار اللحوم الكندوز بين 120-140 جنيها، الكبدة البلدى 130-150 جنيها، الكلاوي والقلب 120-130 جنيها للكيلو، السجق البلدى 120-130 جنيها.



وتراوح عرق التربيانكو بين 140-160 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار كباب الحلة 130-145 جنيها للكيلو، والمفروم بجميع دراجات يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، الموزة الكندوز تتراوح بين 130-150 جنيها للكيلو.


وكان وزير الزراعة المصري السيد القصير اعلن عن عقد لقاء مع وزير الزراعة السوداني لزيادة التبادل التجاري بين البلدين خاصة في اللحوم السوداني، والتى تتميز بجودتها العاليية وسعرها المناسب.

 

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