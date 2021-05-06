البرلمان الإثيوبي يصنف جبهة تحرير تيجراي وجماعة "اونق شني" كمنظمات إرهابية

صادق البرلمان الإثيوبي، اليوم الخميس، على تصنيف جبهة تحرير تيجراي وجماعة "اونق شني" كمنظمات إرهابية، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، اقترح مجلس الوزراء الإثيوبي، تصنيف "الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي" وجماعة "أونق شني" كمنظمات إرهابية، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وشنت إثيوبيا هجوما عسكريا في نوفمبر على الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي في شمال البلاد، التي كانت تسيطر على منطقة تيجراي حتى ذلك الحين.

وجاءت هذه الخطوة بعد سنوات من التوتر بين الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي والحكومة المركزية، في صراع دفع مئات الآلاف من السكان إلى الفرار من منازلهم وتسبب في دمار على نطاق واسع.