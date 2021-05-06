Advertisements
أسعار الذهب اليوم الخميس 6-5-2021
الخميس 06/مايو/2021 - 10:31 ص
Advertisements
حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 6 مايو 2021.
أسعار الذهب اليوم الخميس 6-5-2021 في مصر
سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 896 جنيها
سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 784 جنيها
سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل 672 جنيها
سعر الجنيه الذهب اليوم 6272 جنيها
سعر أونصة الذهب 1793 دولارا
Advertisements