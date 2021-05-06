



حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 6 مايو 2021.





أسعار الذهب اليوم الخميس 6-5-2021 في مصر





سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 896 جنيها





سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 784 جنيها





سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل 672 جنيها





سعر الجنيه الذهب اليوم 6272 جنيها





سعر أونصة الذهب 1793 دولارا



