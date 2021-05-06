Advertisements

اسعار الخضروات والفاكهة في الاسواق المصرية اليوم الخميس 6-5-2021

الخميس 06/مايو/2021 - 10:31 ص
بوابة الفجر
Advertisements

سجلت اسعار الخضروات والفاكهة في جميع الاسواق المصرية اليوم الخميس  استقرار مع المحافظة على ثبات مستويتها السعرية منذ بداية شهر رمضان بعدما ضخت وزارة التموين كميات كبيرة منها.

 

 وتراوح سعر كيلو  الطماطم اليوم  بين 1.5 و3.5 جنيه، وكيلو البطاطس بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، وكيلو البصل بين 1.5 و3.75 جنيه،  وكيلو الكوسة بين 2 و4.5 جنيه، وكيلو الفاصوليا بين 3 و5 جنيهات، بتراجع جنيه.

 وسجل سعر لباذنجان البلدي بين 1.5 و2.5 جنيها، وكيلو الفلفل الرومي البلدي بين 3 و4 جنيهات، وكيلو الملوخية بين 3 جنيهات و4.5 جنيه، بتراجع جنيه، وكيلو الخيار البلدي بين 2 و3 جنيه.

وقد جاءت أسعار الفاكهة اليوم الخميس6-5-2021 كالاتي:

البرتقال الصيفي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و16 جنيها

الكانتلوب بين 3 و5 جنيهات.

الفراولة بين 4 و7 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 6 و9 جنيهات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

اسعار الفاكهة اسعار الخضروات والفاكهة في مصر اسعار الخضروات

أخبار تهمك

برشلونة ينجح في الحصول على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 18 ساعة

قرارات عاجلة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 22 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد حول طقس اليوم

منذ ساعتين و 43 دقيقة

تمت بنجاح.. فلورنتينو بيريز يحصل على توقيع صفقة الموسم لريال مدريد

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. بيريز يستقر على الإطاحة بنجم ريال مدريد

منذ حوالي 9 ساعات

أجويرو يحسم وجهته المقبلة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - اتحاد الكرة يصدم الأهلي بهذا القرار

منذ حوالي 12 ساعة

نجم الزمالك يقترب من الرحيل.. والأهلي يترقب

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. جماهير ريال مدريد تطالب بطرد هذا اللاعب

منذ حوالي 10 ساعة

شاهد.. أول تعليق من أشرف السعد بعد احتجازه في مطار القاهرة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل- أحمد مجاهد يكشف حقيقة إيقاف جهاد جريشة.. وموقف اتحاد الكرة من التحكيم الأجنبي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تصريح جديد من السيسي إلى المبعوث الأمريكي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 18 ساعة

ما حقيقة عودة جوارديولا إلى برشلونة ؟

منذ حوالي 3 ساعات

استشاري أمراض القلب في باريس يفجر مفاجأة جديدة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. التحفظ على أشرف السعد بمطار القاهرة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات فيروس كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم الجمعة 24-5-2019

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس في الأسواق 30-5-2019

أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم الأحد 2-6-2019

اسعار الخضروات الفاكهة في سوق العبور اليوم 3-6-2019 والليمون يصل إلى 40 جنيها

أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم الثلاثاء 4-6-2019

أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم الأربعاء 5-6-2019

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:11 م

عاجل - اتحاد الكرة يصدم الأهلي بهذا القرار

عاجل.. جماهير ريال مدريد تطالب بطرد هذا اللاعب

12:23 ص

عاجل- أحمد مجاهد يكشف حقيقة إيقاف جهاد جريشة.. وموقف اتحاد الكرة من التحكيم الأجنبي

01:20 ص

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات فيروس كورونا (بيان رسمي)

02:18 ص

عاجل.. بيريز يستقر على الإطاحة بنجم ريال مدريد

01:53 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي