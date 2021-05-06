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"بلينكن" يؤكد مجددا الدعم الأمريكي "لسيادة ووحدة أراضي" أوكرانيا

الخميس 06/مايو/2021 - 10:38 ص
وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي
وكالات
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أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، مجددًا الدعم الأمريكي "لسيادة ووحدة أراضي" أوكرانيا، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وكان وزير الخارجية الأوكراني، ديمترو كوليبا، قال في وقت سابق: "نتوقع أي شيء من القيادة الروسية"، مؤكداً أنه لا يمكن استبعاد سيناريو عدوان روسيا، في ظل التوتر المتصاعد مع موسكو.

 

قد طلب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينكسي، من أوروبا دعما أكبر لبلاده في مواجهة روسيا، بما في ذلك السماح لها بالانضمام لحلف شمال الأطلسي.

 

وقال زيلينكسي، في حوار مع صحيفة لو فيجارو الخميس الماضي: "إذا اعتبرنا الاتحاد الأوروبي وإيمانويل ماكرون ضمن العائلة الأوروبية بالفعل، فعليهم التصرف من هذا المنطلق".

 

وأضاف أن مسئولي فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي ساعدوا أوكرانيا كثيرًا، وهو ما يمكن ملاحظته من خلال فرض عقوبات على روسيا.

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اوكرانيا امريكا الدعم الامريكي

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