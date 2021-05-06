مسلسل "نجيب زاهي زركش".. مواعيد عرض الحلقة 24

ننشر لكم مواعيد عرض مسلسل "نجيب زاهى زركش" بطولة يحيى الفخراني والقناة الناقلة لمتابعة أحداث المسلسل الشيقة والمثيرة.





نجيب زاهى زركش.. مواعيد عرض الحلقة 24

مسلسل "نجيب زاهي زركش" للنجم الكبير يحيى الفخراني يعرض على شاشة dmc فى الساعة 9:00 مساء، ويعاد فى الساعة 5:00 صباحاً والساعة 1:00 صباحاً.





أبطال عمل المسلسل