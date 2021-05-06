Advertisements

مسلسل "نجيب زاهي زركش".. مواعيد عرض الحلقة 24

الخميس 06/مايو/2021 - 10:35 ص
بوابة الفجر
Advertisements
ننشر لكم مواعيد عرض مسلسل "نجيب زاهى زركش" بطولة يحيى الفخراني والقناة الناقلة لمتابعة أحداث المسلسل الشيقة والمثيرة.

نجيب زاهى زركش.. مواعيد عرض الحلقة 24
مسلسل "نجيب زاهي زركش" للنجم الكبير يحيى الفخراني يعرض على شاشة dmc فى الساعة 9:00 مساء، ويعاد فى الساعة 5:00 صباحاً والساعة 1:00 صباحاً.

أبطال عمل المسلسل
ومسلسل نجيب زاهى زركش، بطولة يحيى الفخرانى، وأنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى وإنتاج سينرجى.

أخبار تهمك

أجويرو يحسم وجهته المقبلة

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الزمالك يقترب من الرحيل.. والأهلي يترقب

منذ حوالي 13 ساعة

قرارات عاجلة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. جماهير ريال مدريد تطالب بطرد هذا اللاعب

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات فيروس كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - اتحاد الكرة يصدم الأهلي بهذا القرار

منذ حوالي 12 ساعة

برشلونة ينجح في الحصول على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 18 ساعة

ما حقيقة عودة جوارديولا إلى برشلونة ؟

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تصريح جديد من السيسي إلى المبعوث الأمريكي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 18 ساعة

استشاري أمراض القلب في باريس يفجر مفاجأة جديدة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

عاجل- أحمد مجاهد يكشف حقيقة إيقاف جهاد جريشة.. وموقف اتحاد الكرة من التحكيم الأجنبي

منذ حوالي 9 ساعات

تمت بنجاح.. فلورنتينو بيريز يحصل على توقيع صفقة الموسم لريال مدريد

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. بيريز يستقر على الإطاحة بنجم ريال مدريد

منذ حوالي 9 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد حول طقس اليوم

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. التحفظ على أشرف السعد بمطار القاهرة

منذ حوالي 11 ساعة

شاهد.. أول تعليق من أشرف السعد بعد احتجازه في مطار القاهرة

منذ حوالي 10 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:11 م

عاجل - اتحاد الكرة يصدم الأهلي بهذا القرار

عاجل.. جماهير ريال مدريد تطالب بطرد هذا اللاعب

12:23 ص

عاجل- أحمد مجاهد يكشف حقيقة إيقاف جهاد جريشة.. وموقف اتحاد الكرة من التحكيم الأجنبي

01:20 ص

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات فيروس كورونا (بيان رسمي)

02:18 ص

عاجل.. بيريز يستقر على الإطاحة بنجم ريال مدريد

01:53 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي