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مسلسل "نجيب زاهي زركش".. مواعيد عرض الحلقة 24
الخميس 06/مايو/2021 - 10:35 ص
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ننشر لكم مواعيد عرض مسلسل "نجيب زاهى زركش" بطولة يحيى الفخراني والقناة الناقلة لمتابعة أحداث المسلسل الشيقة والمثيرة.
نجيب زاهى زركش.. مواعيد عرض الحلقة 24
مسلسل "نجيب زاهي زركش" للنجم الكبير يحيى الفخراني يعرض على شاشة dmc فى الساعة 9:00 مساء، ويعاد فى الساعة 5:00 صباحاً والساعة 1:00 صباحاً.
أبطال عمل المسلسل
ومسلسل نجيب زاهى زركش، بطولة يحيى الفخرانى، وأنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى وإنتاج سينرجى.
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